Il Ftse Mib verso l'anno migliore dal 1998

I MERCATI

ROMA Oggi riaprono i mercati finanziari ed è tempo di bilanci. L'indice MSCI World ha guadagnato da inizio anno il 25%, è sulla buona strada per chiudere il suo anno migliore dal 2010. Per il Ftse Mib (+30%) si delinea l'anno migliore dal 1998. Il listino italiano ha beneficiato di una relativa stabilità politica e del calo dei timori sulla Brexit. Ma per chi è in caccia di affari, il Ftse Mib è ancora relativamente economico e può catalizzare gli acquisti. Oltreoceano l'indice S&P 500 ha mantenuto un guadagno del 28% sull'anno. Gli analisti guardano già a dove investire nel 2020, usando come punti di riferimento nello scenario economico le elezioni americane e le scelte di politica monetaria delle banche centrali.

Il rally del 2019 potrebbe continuare anche all'inizio del 2020, andando a premiare soprattutto le banche anche se non tutti gli analisti sembrano decidersi, se puntare sui titoli growth, quelli con rapporto prezzo/utili più elevato, o su quelli value, di società che operano in mercati più maturi (energia, telecomunicazioni, tabacco) il cui valore è dare dividendi stabili nel tempo. Qualcuno infine consiglia di puntare sui mercati emergenti e sulle azioni giapponesi.

