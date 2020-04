INFRASTRUTTURE

TRIESTE A guidare d'ora in poi la concessionaria autostradale Autovie venete sarà l'avvocato bellunese Maurizio Paniz, già deputato forzista e protagonista di vicende salite alle cronache nazionali nei più svariati contesti: dalla vittoriosa difesa di Elvo Zornitta dal sospetto di essere l'Unabomber del Nordest alla battaglia in difesa dei vitalizi degli ex parlamentari, fino alle vicende legate al Rubygate e perfino alla presidenza dello Juventus Club della Camera. Il poliedrico legale è stato scelto in quota Forza Italia dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il tramite della finanziaria Friulia che controlla Autovie.

Il posto spetta agli azzurri in base agli informali accordi pre-elettorali che i forzisti hanno, peraltro, più volte rivendicato. E stamane, a meno di non impossibili colpi di scena dell'ultimo minuto, Paniz sarà designato dall'assemblea della Spa nel Consiglio d'amministrazione con l'evidente missione di presiederlo. A completare il Cda saranno il confermato Tiziano Bembo in rappresentanza della Regione Veneto (secondo azionista della società), il manager friulano Zorro Grattoni e due donne: l'avvocato Laura D'Orlando di Tolmezzo e la concittadina Elisa Faccin, architetto. In uscita, invece, l'ingegnere ligure Maurizio Castagna, che dal 2013 ha retto l'incarico di amministratore delegato e dal 2015 anche quello di presidente.

M.B.

