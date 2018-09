CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FORUMSANTA MARGHERITA Compravendite in aumento a ritmo sostenuto, 125 miliardi di euro di giro d'affari quest'anno e un ulteriore incrementi del 4,8% nel 2019 a quota 131 miliardi. Il mercato delle case in Italia è tutt'altro che in crisi, tuttavia il confronto con il resto d'Europa mette in luce le criticità del nostro Paese: in termini di giro d'affari siamo all'ultimo posto tra i big five, dopo Francia Germania, Inghilterra e Spagna. «Il divario e la perdita di competitività si vedono nel tempo. Da noi crescono i volumi delle...