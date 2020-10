LA PARTECIPAZIONE

ROMA Dopo aver realizzato in pochi anni una crescita straordinaria, fino ad arrivare a un fatturato di quasi 300 milioni, Maticmind, leader del settore ICT, ha completato l'ingresso nel capitale del Fondo Italiano d'investimento con una quota del 40% circa,

Obiettivo del Fondo è accompagnare il gruppo presieduto da Carmine Saladino nel suo percorso di crescita con l'ambizione di rendere Maticmind un polo di aggregazione dell'ICT in Italia. «Per noi si tratta di un'operazione importante - spiega Saladino - e siamo orgogliosi del fatto che rappresenta la prima partecipazione del Fondo guidato da Andrea Montanino nel settore ICT». Partita nel 2005, oggi il gruppo Maticmind dà lavoro a circa 800 dipendenti, suddivisi in 11 sedi dislocate in tutta Italia. Aggiunge Saladino: «Siamo tra i principali system integrator italiani operanti nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, datacenter e application». La sfida ora è la crescita, sia organica che per linee esterne. «Aspettavamo il partner giusto per portarla avanti, per cui negli anni abbiamo spesso declinato diverse offerte arrivate da altri fondi, anche esteri. Per noi è motivo di orgoglio, anche nell'ottica di una valorizzazione dell'eccellenza italiana nel settore ICT». Nata per volontà di un gruppo di imprenditori italiani guidati dalla famiglia Saladino, fin da subito Maticmind ha avuto come faro l'italianità della produzione, «certi dell'importanza di una simile missione - osserva Saladino - in un settore che tende spesso a delocalizzare». Motivo per cui, durante l'emergenza Covid - che ha visto il gruppo impegnato come abilitatore dello smart working per aziende pubbliche e private - la società ha deciso di aggiungere la bandiera italiana nel suo logo.

UN CAMPIONE NELL'ICT

Osserva Saladino: «La crescita di Maticmind è soprattutto frutto di un'ampia specializzazione e ad alcune acquisizioni mirate, che hanno consentito di rafforzare sia il core business sia il portafoglio d'offerta allargato a cybersecurity, application, banda ultra-larga e 5G». Ma sono state numerose anche le operazioni di finanza straordinaria: dal System Integrator Tecnonet alla fine del 2015 (che al momento dell'acquisizione era di proprietà Usa), al consolidamento in ambito Cybersecurity nel 2017, con l'acquisizione del gruppo ITway di Business-e (leader del settore sicurezza) e della quota di maggioranza della boutique Excom, fino all'acquisizione nel 2020 di Zeta srl, che ha permesso di ampliare le competenze nell'ambito della progettazione ingegneristica di infrastrutture per collegamenti in fibra e 5G.

Quanto alla compagine azionaria, il controllo del Gruppo resta saldamente nelle mani della famiglia Saladino, attraverso Essematica Holding (ossia i soci di Maticmind) e le quote personali di Carmine Saladino. Nel capitale figura anche il ceo Luciano Zamuner. E da ieri Elettra One, la società-veicolo interamente controllata da Fondo Italiano.

L. Ram.

