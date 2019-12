Il fondo De Agostini compra la Turatti

FINANZA D'IMPRESA

VENEZIA Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha acquisito il 69,3% in Turatti. L'azienda, fondata a Cavarzere (Venezia) nel 1869, è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti per la lavorazione di frutta e verdura.

Nel 2018 Turatti ha registrato un fatturato consolidato di 22 milioni, l'80% dei quali all'estero, impiegando circa 100 dipendenti nelle sedi di Cavarzere, Salinas (California) e Hanoi (Vietnam). Taste of Italy, facendo leva sulla leadership tecnologica di Turatti, intende rafforzarne la strategia di crescita in Italia e all'estero, consolidandone ulteriormente il posizionamento nel contesto competitivo globale. La famiglia fondatrice con il presidente Antonio Turatti e i figli Alessandro e Ilaria, continuerà a contribuire alla gestione sia per le attività italiane sia per quelle estere, mantenendo una quota del 29,7%, insieme ai manager chiave della società che parteciperanno al capitale con una quota dell'1 per cento.

«La capacità tecnica e innovativa di Antonio Turatti e dei suoi figli Alessandro e Ilaria hanno portato la società a competere ai massimi livelli nel settore dei macchinari per l'industria agroalimentare», ha detto Pierluca Antolini, managing director del fondo Taste of Italy.

Il fondo Taste of Italy, lanciato nel 2015 con una dotazione di 218 milioni di euro, ha ad oggi in portafoglio partecipazioni in Gelati d'Italia, Cds, la veneziana Casa Vinicola Botter, Alice Pizza, Abaco e una piccola partecipazione nel Gruppo La Piadineria, dopo l'exit del 2017.

