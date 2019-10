CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA E ora, dopo che anche la carta Palazzo Chigi è miseramente fallita, sono tutti alla ricerca di un piano B per salvare la fabbrica napoletana della Whirlpool. Ma le idee in questo momento restano poche e confuse. Anche quella lanciata dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di coinvolgere la struttura di Invitalia per trovare nuovi partner più solidi rispetto agli svizzeri della Prs (15.000 euro di capitale sociale), non è una strada così semplice da percorrere: per prima cosa serve che gli americani della...