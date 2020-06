IL FINANZIAMENTO

VICENZA Via libera da Unicredit ad un finanziamento da 10 milioni di euro con garanzia Sace a favore del gruppo Selle Royal, gruppo di riferimento nel mercato internazionale di componenti, prodotti e accessori per le diverse categorie di biciclette e di ciclismo, con quartier generale a Pozzoleone, in provincia di Vicenza. L'operazione, rientrante nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace, è la prima di questo tipo portata a termine nel Vicentino. La procedura per l'emissione della garanzia è stata completata digitalmente. Le risorse finanziarie messe a disposizione serviranno a sostenere il piano di investimenti dello storica azienda fondata nel 1956 da Riccardo Bigolin e che oggi ha raggiunto la leadership mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di selle, calzature ed accessori per il ciclismo, con stabilimenti e sedi in Regno Unito, Usa, Taiwan, Cina e Brasile e più di 1000 dipendenti in tutto il mondo.

Il gruppo vicentino ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di 130 milioni di euro, con una forte proiezione internazionale. Il 55% del volume d'affari è infatti collocato in Europa, il 26% nel mercato americano e il rimanente 19% in quello asiatico. «L'operazione conclusa con Selle Royal - ha dichiarato Luisella Altare, regional manager Nord Est di UniCredit è un'ulteriore prova concreta della volontà del nostro gruppo di sostenere le imprese del territorio nelle loro strategie di ripresa. La propensione a innovare e la proiezione internazionale di Selle Royal rappresentano punti di forza anche in questa particolare congiuntura e UniCredit non farà mancare il proprio sostegno a queste realtà». «In questa epoca storica in cui sembra essere ri-scoperta la bici, vogliamo posizionarci nella maniera autentica che ci contraddistingue», sottolinea la presidente e ceo di Selle Royal Group Barbara Bigolin.

Unicredit ad oggi ha coperto, secondo quanto si apprende, il 45% del totale dei finanziamenti con garanzia semplificata Sace per 198 milioni.

