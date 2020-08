IL FINANZIAMENTO

ROMA Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha firmato il decreto attuativo che rende operativa la garanzia di Sace a copertura del 70% del prestito da 1,15 miliardi siglato da Fincantieri con un pool di banche italiane. Lo rende noto un comunicato del Tesoro. La garanzia rientra nell'ambito della procedura specifica prevista dal Dl Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni ed è stata concessa per mezzo di Garanzia Italia. «Con questa operazione - ha commentato il ministro Gualtieri - si sostengono un'azienda e un settore strategico per l'economia del nostro Paese, con un peso occupazionale e riflessi sull'indotto rilevanti per l'intera industria italiana». Il prestito, secondo indiscrezioni, servirebbe alla società guidata dall'amministratore delegato Giuseppe Bono per finanziare il circolante, vale a dire le risorse disponibili e immediatamente utilizzabili dall'azienda per la produzione. Fincantieri, che di recente ha contribuito alla realizzazione del nuovo Ponte di Genova, attraverso la sua controllata Marine Interiors, a seguito del rilascio dell'autorizzazione del Tribunale ha recentemente perfezionato l'affitto del ramo navale della società Metalsigma Tunesi. La storica azienda della provincia di Milano è attiva nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di facciate continue, serramenti e vetrate a elevato contenuto tecnologico in ambito navale.

IL VARO DI MSC SEASHORE

Va inoltre segnalata la recente celebrazione presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) del float out - è il processo nella moderna costruzione navale che segue la posa della chiglia e precede l'allestimento - di MSc Seashore. Con i suoi 339 metri, la nave - riporta una nota diffusa da Fincantieri - sarà la più lunga della Compagnia e la più grande mai costruita in Italia. Lo spostamento in un altro bacino del cantiere serve ad avviare i lavori di realizzazione degli interni fino alla consegna prevista a luglio 2021. L'investimento per Msc Seashore vale circa 1 miliardo, con una ricaduta economica sul Paese calcolata in circa 4,5 miliardi. È la terza di quattro navi della classe Seaside e la prima di due appartenenti alla generazione Seaside Evo realizzata da Fincantieri.

