IL PROVVEDIMENTO

ROMA Niente da fare per le norme in favore delle zone terremotate del centro-Italia: non troveranno posto nel decreto Rilancio che ha iniziato il suo percorso nell'aula della Camera e si avvia ad essere approvato con il voto di fiducia. Per la verità nel pomeriggio di ieri si è deciso di far tornare il testo in commissione Bilancio per alcuni problemi di copertura; dopo la trasmissione di una nota da parte della Ragioneria generale dello Stato l'esame in aula dovrebbe riprendere stamattina alle 10. Intanto non si placano le polemiche proprio sul tema delicato del dopo sisma. In difesa il Pd, con una nota di Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, e Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo.

«La mancata approvazione delle modifiche volute dalla maggioranza è dovuta a semplici motivi tecnici legati all'anticipazione della chiusura dei lavori della commissione Bilancio, anticipazione voluta tra l'altro dalle opposizioni, con la conseguente mancata bollinatura della Ragioneria generale dello Stato per mancanza di tempo - si legge nel testo - ma la sostanza politica non cambia, il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016-2017 è una priorità assoluta per il Partito democratico, è per noi una questione nazionale».

Le misure dovrebbero quindi trovare posto in un prossimo provvedimento del governo: se non il decreto Semplificazioni che ieri sera era all'esame del Consiglio dei ministri, il successivo che attuerà un ulteriore scostamento di bilancio.

