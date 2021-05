Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIVORZIOFininvest si sgancia da Mediobanca. Dopo 13 anni di sodalizio ininterrotto, seguito a un periodo di rapporti non proprio idilliaci, ieri la holding milanese di via Paleocapa cui fa capo il controllo di Mediaset ha ceduto l'intero pacchetto azionario detenuto in Mediobanca, pari a 17,7 milioni di azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174 milioni. L'operazione, si legge in una nota, rientra in...