Il distretto non teme esuberi «La qualità pagherà sempre»

L'ALLARMEdal nostro inviatoPARIGI L'allarme colonizzazione francese per il distretto dell'occhiale del Bellunese lanciato da Safilo? «Il mondo è grande, il settore cresce, bisogna cercare le proprie quote di mercato, l'importante è che i grandi gruppi francesi che vengono nel Bellunese facciano veramente made in Italy», risponde Michele Aracri, Ad della De Rigo, uno dei gruppi più importanti degli occhiali dopo i big Luxottica e Safilo. «Nel primo semestre abbiamo segnato una crescita a una cifra dopo un 2018 che ci ha visto chiudere a...