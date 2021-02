LA DIFESA

TREVISO «Nessun dolo, al massimo non si è fatto tutto ciò che si poteva fare per salvare la banca». Poche parole, per indicare che tutte le accuse mosse contro Vincenzo Consoli partono da un presupposto sbagliato. Ne è convinto il legale dell'ex amministratore delegato ed ex direttore generale di Veneto Banca, l'avvocato Ermenegildo Costabile, che ieri ha parlato per quasi due ore davanti al gup Gianluigi Zulian, sottolineando la genericità delle contestazioni avanzate dai pubblici ministeri Massimo De Bortoli e Gabriella Cama contro il suo assistito, e sollevando diverse eccezioni per minare l'impianto accusatorio. «Ho prospettato al giudice diverse questioni che richiedono un approfondimento serio e profondo, mettendo in evidenza anche alcune contraddizioni dell'impianto accusatorio - ha affermato l'avvocato Costabile -. Tutti giudicano queste contestazioni incoerenti perché rivolte nei confronti di una sola persona, che non può aver fatto tutto questo da sola. E ho spiegato qual è il significato di questa affermazione: non è che ci sono altre persone che dovrebbero essere qui, ma non dovrebbe esserci Consoli perché se in questa vicenda c'è un addebito che si può muovere è di natura colposa, e non di certo dolosa». Come sostengono anche i legali di parte civile, amministratori e sindaci non potevano non essere a conoscenza dello stato di salute di Veneto Banca. La teoria del one man bank non regge, soprattutto a fronte delle archiviazioni decretate nei confronti degli altri membri del cda. L'ex Ad, secondo la difesa, aveva sì un ruolo apicale ma non poteva avere il potere di fare tutto da solo, tenendo all'oscuro tutti. «Consoli ha ingannato le autorità di vigilanza? Fa ridere - conclude Costabile -. Consoli ha ingannato gli investitori commettendo aggiotaggio e falso in prospetto? Ha perso 8 milioni di euro, e anche questo fa ridere». Il giudice ha però valutato diversamente il quadro prospettato dalla difesa, mandando Consoli di fronte al collegio del tribunale di Treviso che avrà il compito di giudicarlo.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA