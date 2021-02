ARREDAMENTO

VENEZIA «Siamo partiti molto bene E siamo fiduciosi su quest'anno, contiamo di chiudere il 2021 con una crescita a doppia cifra e di fare altre assunzioni».

Daniele Lago, Ad del gioiello dell'arredamento del Nordest da 200 addetti con sede a Villa del Conte (Padova), delinea con entusiasmo le mosse per il prossimo futuro e fa il punto sull'anno appena passato chiuso con un fatturato in crescita a 40 milioni con un ebitda del 23% grazie anche all'impennata digitale: le visite al sito di Lago hanno superato i 3,5 milioni (+ 40% sul 2019), mentre i contatti sono aumentati dell'85%. «Si sa che questi sono periodi da montagne russe, ma nel 2020 è andata molto meglio di come si era messa a primavera - spiega l'imprenditore padovano - è ritornata la centralità della casa, abbiamo coltivato la nostra cultura digitale coccolando sempre di più e meglio i nostri clienti. Sul retail abbiamo segnato un + 10% E sofferto un po' di più sul mondo dell'alberghiero e del contract in generale, dove per colpa della pandemia molti investimenti sono stati temporaneamente sospesi. Oggi siamo concentrati sulla ripresa e poi spingiamo per riuscire ad allestire a Milano dal 5 al 10 settembre un Salone del Mobile straordinario: ne abbiamo bisogno un po' tutti di momenti simbolici di ripartenza. In questi mesi il digitale è stato fondamentale, ma ormai non basta più. Siamo convinti che in questo momento ci sia un gran bisogno di fisicità e di polpastrelli che toccano il design dei nostri prodotti. Sarà come al solito molto inclusivo anche se sarà difficile riconfermare i numeri del 2019, ma sarà sempre il più grande evento del mondo del design».

L'ESTERO E MILANO

L'Ad e responsabile design di Lago guarda al Salone anche per riannodare i fili con l'estero. «L'anno scorso è l'Italia che ci ha permesso una grande reazione dopo il lockdown, sull'estero eravamo in un momento d'espansione internazionale poi la pandemia ha bloccato tutto - spiega Lago - non vediamo i nostri buyer da due anni, adesso che il mondo si rimette in moto e arrivano i vaccini saremo pronti a giocarci in pieno anche la partita internazionale e l'appuntamento del Salone sarà decisivo anche per questo». Completato il raddoppio e la riorganizzazione dei propri spazi produttivi a Villa del Conte con un investimento di 10 milioni in quattro anni che hanno portato anche alla nascita del Lago Campus, l'azienda padovana non dimentica anche Borsa e acquisizioni. «Abbiamo fatto un percorso con Elite, in prospettiva potrebbe anche esserci lo sbocco della quotazione. Valutiamo tutte le possibili opzioni per crescere con buon senso e sul lungo termine, anche sulle acquisizioni - sottolinea Daniele Lago - ma rimaniamo sempre molto attenti ad avere bilanci molto performanti, un alto ebitda significa garantire innovazione e sviluppo».

Ora c'è anche la svolta di un nuovo governo più tecnico. «Sono molto felice per l'arrivo di Draghi, perché mi sembra una persona sana e preparata, anche se fa un po' di tristezza che la politica abbia dovuto abdicare - riflette Lago -. Ma io sono già preoccupato per il post: spero che il Paese impari ad affrontare il futuro anche in termini politici, che pensi di più alla qualità, alla crescita. Se vogliamo costruire il futuro dobbiamo aiutare le imprese a svilupparsi. Mi creda, è molto meglio che elargire ventimila bonus».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA