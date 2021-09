Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Ora è ufficiale. La Ue ha svelato le carte, confermando 48 ore dopo, l'arrivo della sanzione per aiuti di Stato da 900 milioni per Alitalia e, contestualmente, l'ok al decollo di Ita. La mossa non ha colto di sorpresa Palazzo Chigi che è convinta di aver in mano la soluzione tecnica che eviterà la stangata Ue. Non solo perché un decreto ad hoc è stato varato la settimana scorsa per accelerare il decollo della nuova compagnia,...