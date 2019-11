Il decennio perduto dei travet, più della metà è ormai over 55

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROMA Dal 2008 al 2017 il numero degli statali si è ridotto di 257.661 unità. Il personale è calato del 7,5 per cento: i dipendenti pubblici sono passati da 3.436.833 a 3.179.172. Il blocco del turnover ha penalizzato l'organico dei ministeri (-18,4 per cento tra il 2008 e il 2017), dell'università (-20,8 per cento), delle regioni (-16,8 per cento), dei corpi di polizia (-7,5 per cento), del servizio sanitario nazionale (-6,2 per cento). In altri settori la contrazione è stata decisamente meno importante, come nella scuola (-0,5...