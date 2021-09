Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CREDITOTREVISO Venerdì scorso la Consap aveva dato il via libera. E da ieri, a meno di una settimana di distanza, sono stati erogati i risarcimenti. Si tratta delle prime 500 pratiche relative agli indennizzi che spettano ai risparmiatori delle banche, con in testa Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza, che rientrano nel secondo segmento degli aventi diritto, cioè quello che raggruppa gli ex soci con un reddito superiore ai 35mila...