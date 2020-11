L'INVESTOR DAY

ROMA La strategia ha funzionato e i numeri dicono che la rotta è quella giusta, anche per resistere all'effetto Covid. E allora è in questo solco che continuerà a insistere il gruppo Generali. «A due anni dal lancio del piano», ha spiegato il ceo Philippe Donnet in occasione dell'appuntamento annuale dell'Investor Day: «Stiamo mantenendo gli impegni con tutti gli stakeholder, grazie anche alla valorizzazione delle nostre persone, a un brand sempre più forte e al crescente impegno sulla sostenibilità». Anche l'ultimo anno alle spalle dimostra come «la nostra strategia 2021 si conferma efficace e ancora più valida nell'attuale contesto di mercato», ha sottolineato Donnet. Merito dei «punti di forza» sui quali sta facendo leva il gruppo per affrontare la più grave crisi globale del dopoguerra: l'esecuzione disciplinata della strategia, il focus sull'eccellenza tecnica, una forte rete distributiva e un modello di business diversificato». Questo, insieme alla «solidità patrimoniale» e alla «eccellenza nell'innovazione», certificano il «pieno impegno nel raggiungimento dei target finanziari», ma anche «per cogliere future opportunità».

Donnet guarda anche all'ulteriore crescita attraverso le opportunità di M&A aperte anche dalla crisi Covid, forte di altri 2,5 miliardi disponibili dopo l'operazione Cattolica. Pensa poi all'obiettivo di posizionare il gruppo assicurativo tra le prime cinque multi-boutique al mondo per risultato netto nell'asset management. Punta a «cogliere opportunità di crescita profittevole nel segmento Vita e nella previdenza complementare», sfruttando la domanda in crescita legata all'invecchiamento della popolazione.

Ma Donnet spera anche che «per il 2021 e il 2022 sia il regolatore europeo che quello italiano siano più rilassati sui dividendi nel mondo assicurativo». Dividendi «che appartengono agli azionisti» ha osservato il ceo, tornato a sottolineare come non a tutte le compagnie in Europa è stato vietato di pagare i dividendi. «Questa assenza di parità di condizioni sulle cedole non è sostenibile sul lungo termine», ha aggiunto.

Nel frattempo Generali si prepara a rafforzare la controllata elvetica con un aumento di capitale da 400 milioni di franchi (circa 370 milioni di euro). No comment sui rumor relativi a una cessione di Banca Generali, della quale i vertici «sono contenti».

GLI OBIETTIVI

Ecco dunque confermati tutti gli obiettivi del piano, salvo l'aggiornamento necessario sul debito, perché già raggiunto l'obiettivo, o sui risparmi nei costi, arrotondati rispetto al previsto. Ribadito l'aumento degli utili per azione (più 6-8% il range del tasso annuo composto), dividendi in crescita (4,5-5 miliardi di cedole cumulate fatto salvo l'ok del regolatore) e un rendimento più elevato per gli azionisti, con il Roe del 2019 e quello atteso del 2021 superiori all'11,5%. La riduzione del debito si attesta a 1,9 miliardi, al livello più alto della forchetta del target Generali 2021, con un anno di anticipo rispetto al piano, mentre l'obiettivo di riduzione della spesa lorda per interessi è stato superato con un anno di anticipo, con una riduzione attesa degli oneri per interessi pari a 200 milioni nel 2021 (rispetto al 2017). Centrato in anticipo anche l'obiettivo di riduzione dei costi per 200 milioni.

Di qui l'obiettivo per l'anno prossimo di spingere su altri 100 milioni di risparmi, fino a una riduzione complessiva delle spese per 300 milioni. È stato proprio il cuscinetto creato tra riduzione delle spese e ottimizzazione del debito a consentire al Leone di rimanere in linea con l'obiettivo della crescita dell'utile per azione, nonostante l'effetto pandemia, il rallentamento dell'economia e i tassi di interesse a zero. Questo scudo tra resilienza e solidità funzioneranno anche nei prossimi mesi, secondo Donnet.

Roberta Amoruso

