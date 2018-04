CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il cosiddetto Ecobonus prevede una detrazione per gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre i consumi per il riscaldamento o il rinfrescamento delle abitazioni. Variano le percentuali delle detrazioni: dal 65% per le singole unità abitative al 75% per i condomini. E la soglia massima di spesa su cui si applica lo sgravio, in base alla tipologia dei lavori eseguiti: centomila euro per gli interventi di riqualificazione energetica, 60mila euro per la realizzazione di un cappotto isolante esterno o per l'installazione...