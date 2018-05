CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONVEGNOVENEZIA «Oggi il giudizio degli italiani su un'azienda è determinato per il 40% dal prodotto e per il 60% da quello che c'è dietro il prodotto, vale a dire la visione e la storia aziendali. Se non ci si concentra sul raccontare questi aspetti, si finisce a fare una competizione solo sul prezzo. In questo senso, il Nordest ha una grande opportunità, perché nella storia di questo territorio, da sempre conta quello che c'è dietro ai prodotti». Fabio Ventoruzzo sintetizza così il cambiamento in atto nella comunicazione...