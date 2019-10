CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONVEGNOTREVISO Si fa presto a dire made in Italy. Ma poi quell'indicazione di qualità vuol dire anche sostenibilità ambientale e sociale, contraffazione e laboratori clandestini, delocalizzazione e rientro delle lavorazioni. E così proprio Il lato oscuro del reshoring, a cominciare dal cruciale tema del giusto compenso nella catena distributiva, è al centro del convegno nazionale che Confartigianato Moda promuove per oggi a Treviso, una provincia che insieme a quelle di Vicenza e Verona traina l'export della moda in un Veneto che sta...