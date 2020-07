L'INCHIESTA

NEW YORK Un anno di indagini dell'antitrust a porte chiuse è culminato ieri al Congresso americano con una udienza pubblica che ha visto sul banco degli accusati quattro dei più potenti Ceo del mondo. L'inchiesta sugli abusi di posizione dominante nel settore dell'high tech si è concentrata ieri su Jeff Bezos, fondatore di Amazon, Tim Cook, Ceo di Apple, Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, e Sundar Pichai, Amministratore Delegato di Google. L'appuntamento era stato fissato da tempo, ma è apparso particolarmente tempestivo, considerato che il dominio che queste aziende hanno nel settore della pubblicità e dell'informazione, nonché la loro ricchezza, sono cresciuti negli ultimi mesi nell'era della pandemia. Proprio il lockdown infatti ha dimostrato quanto i servizi digitali oggi rivestano un ruolo di vitale importanza nella vita degli individui, nel commercio e nella politica stessa. I quattro hanno testimoniato in remoto davanti al Comitato antitrust della Commissione Giustizia della Camera. Per Bezos è stata la prima apparizione davanti ai membri del Congresso, e molti media americani hanno paragonato l'appuntamento a quello che negli anni Novanta portò i big del tabacco a rispondere al Congresso delle loro responsabilità nell'aver reso le sigarette sempre più uno strumento di dipendenza.

LE CRITICHE

Nonostante i deputati avessero interessi diversi nell'interrogare i quattro, sono stati alquanto uniti nelle critiche, poiché la preoccupazione per i rischi di un monopolio granitico nel digitale è abbastanza condiviso da entrambi i partiti: «Oggi ha protestato il deputato Jerry Nadler, democratico non c'è modo di usare internet senza usare le vostre aziende», «Le vostre aziende sono grandi e di successo e questo va bene ha echeggiato il repubblicano James Sensenbrenner -, ma dovete spiegarci cosa fate per rispettare la libera concorrenza». Dal canto loro Bezos, Cook, Zuckerberg e Pichai hanno tentato la carta dell'orgoglio patriottico, presentandosi come esponenti della «società americana aperta e libera», come ha detto Zuckerberg, in evidente contrapposizione con quella cinese, la grande rivale che «costruisce la sua versione di internet su principi diversi ed esporta questa visione in altri paesi». Il valore delle quattro società messe insieme supera i 5 trilioni di dollari. Le quattro sono state convocate per le loro posizioni dominanti in diversi settori e l'accusa di danneggiare la competizione, Google nel settore delle ricerche online, Facebook fra i network sociali, Amazon nell'e-commerce e Apple negli iPhone e nelle relative app. Bezos, l'uomo più ricco del mondo, nel suo discorso di apertura ha ammesso che la sua Amazon dovrebbe essere «esaminata», ma ha aggiunto che come lei si dovrebbero «scrutare e valutare tutte le grandi istituzioni, siano esse aziende, enti governativi, o associazioni non profit». Zuckerberg, che non è nuovo a deposizioni del genere, ha ripetuto quella che è diventato un po' il suo ritornello: «Stiamo facendo progressi, ma ancora dobbiamo fare molto lavoro». Il fondatore di Facebook si riferiva alla responsabilità di fermare «chi cerchi di interferire o mettere in pericolo il confronto negli Stati Uniti, ricorrendo alla disinformazione», e chi «incita all'odio e alla violenza».

Anna Guaita

