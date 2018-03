CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTODue grandi gruppi che fanno delle infrastrutture il cuore delle loro attività.Atlantia, attiva in Europa e Sud America ma anche in India e fresca di partecipazione (15%) nell'Eurotunnel, ha chiuso il 2017 con un utile di pertinenza del gruppo pari a 1,172 miliardi di euro, in aumento del 4% (+6% su base omogenea) e un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 3,664 miliardi, in aumento dell'8% (+ 6% su base omogenea). I ricavi operativi del 2017 sono pari a 5,973 miliardi, in aumento del 9% rispetto al 2016; in particolare i ricavi...