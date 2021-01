IL COLLOQUIO

«Gli imprenditori italiani, e in modo particolare quelli del Nordest, sono molto abili e, operando sui mercati globali, sono consapevoli e preparati per molti degli scenari della nuova economia. La preoccupazione è che non siamo seguiti a livello governativo e politico da altrettanto entusiasmo». Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente del gruppo Geox, da anni è uno dei pochi italiani tra i selezionatissimi partecipanti del World Economic Forum di Davos. L'edizione 2021 del consesso che riunisce big internazionali della politica, dell'economia e del mondo accademico, conclusasi ieri, anziché nella consueta cornice tra le Alpi svizzere, si è svolta con collegamenti virtuali, a causa della pandemia.

Più che sul presente, tuttavia, la riflessione, sottolinea l'industriale trevigiano, si è concentrata sull'avvenire. Ecco allora che Polegato sintetizza cinque pilastri, su cui si indirizzerà lo sviluppo socio-economico. Innanzitutto, la sostenibilità: «Sempre di più il valore di un'azienda sarà determinato non solo dai dati finanziari, ma anche dalla sostenibilità. Le aziende con queste caratteristiche godranno di maggiore considerazione dal sistema creditizio e potranno operare più liberamente sui mercati».

Poi la digitalizzazione, dalle nuove reti di trasmissione ad esempio per il 5G («Inutile parlare di grandi piattaforme digitali, se non ci sono le infrastrutture»), all'urgenza di leggi e regole condivise contro gli abusi nel web; la scuola («Deve internazionalizzarsi, non possono più esserci l'università italiana, tedesca o francese»); la formazione professionale e il mercato del lavoro: «Bisogna non creare disparità tra chi lavora alla vecchia maniera e chi lavora nel nuovo mercato. In poche parole, bisogna creare ammortizzatori sociali».

Infine, la tecnologia: «Collegata proprio alla sostenibilità. Penso ad esempio a fonti rinnovabili come l'energia solare o l'idrogeno: l'innovazione deve renderne l'utilizzo meno costoso». Temi sui quali, serve una fattiva collaborazione sovranazionale, auspica mister Geox. Così come sulla produzione dei vaccini «perché dobbiamo arrivare il più rapidamente a vaccinare l'80% della popolazione mondiale».

Sulle prospettive economiche, rimarca, «in questa fase di transizione tra emergenza e post Covid, i governi - e non mi riferisco solo a quello italiano, ma a tutti - devono continuare a sostenere le imprese e mantenere l'occupazione, sia per non perdere il dna del lavoro, sia perché l'occupazione alimenta i consumi e questi, a loro volta, sostengono l'economia». Per questo il patron del colosso della scarpa che respira non nasconde qualche preoccupazione per l'attuale crisi governativa: «Non è una questione di questo o quel partito, ma più generale: vedo troppe diatribe personalistiche anziché discutere di temi concreti. Ciò non fa che aumentare la sfiducia di imprenditori e cittadini. È un fatto grave, perché nessun paese può vivere senza una buona politica: l'imprenditore deve trovare soluzioni nel breve termine, ma alla politica spetta il compito di programmare sul medio-lungo periodo».

Mattia Zanardo

