Il Codacons ora è a rischio chiusura pignorati beni per 300 mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Prima due pignoramenti da 235mila euro. Poi una serie infinita di cartelle esattoriali, che soltanto grazie agli sconti garantiti dall'ultima rottamazione hanno portato a un esborso all'Erario di 300 mila euro. Il Codacons si appella al premier Giuseppe Conte e lamenta di essere tempestato dall'Agenzie dell'entrate con notifiche per il mancato pagamento del contributo unificato. Quello che è dovuto all'amministrazione giudiziaria per iscrivere a ruolo un ricorso nei procedimenti civili. Una cifra che, in base all'importo della...