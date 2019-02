Il Centro studi della Cgia di Mestre: fino al 4 giugno si lavorerà per il fisco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTROMA Con la pressione fiscale che sale al 42,3% nel 2019, +0,4%, quanto in media gli italiani pagheranno di tasse sarà pari a tutto quello che guadagneranno da inizio anno fino al 4 giugno. Si sposta così in avanti di un giorno il cosiddetto «tax freedom day». Il calcolo è del centro studi della Cgia di Mestre. Solo dopo più di cinque mesi, 154 giorni lavorativi, il contribuente medio italiano smetterà così di lavorare per assolvere a tutti gli obblighi fiscali dell'anno e, dal 4 giugno, inizierà a guadagnare per se stesso e...