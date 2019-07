CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Provvedimento di sequestro per i marchi Henry Cotton's e Marina Yachting per evitare che possano essere portati all'estero e sottratti al patrimonio della società Industries Sportswear Company srl, con sede in via Maderna a Mestre, fallita nell'ottobre del 2017.Lo ha stabilito il Tribunale civile di Venezia confermando il provvedimento emesso d'urgenza lo scorso mese di aprile, in accoglimento della richiesta presentata dal curatore fallimentare, il commercialista Gianluca Vidal (assistito dagli avvocati Marco Greggio e...