VENEZIA L'alleanza con Veneto Banca non riesce a decollare e il 29 gennaio 2014 la Vigilanza di Banca d'Italia convoca a Roma l'allora direttore generale di Popolare Vicenza Samuele Sorato. I trevigiani sono riottosi, vogliono un governo paritario della possibile futura Popolare del Nordest. Ma Sorato ha già una carta da giocare per superare l'impasse: trasformazione in spa di Veneto Banca e acquisizione del 60% da parte di BpVi con pagamento «carta contro carta», azioni che dopo poco più di un anno sarebbero crollate di valore. Banca d'Italia non si oppone, anzi. È però perplessa: serve un «congruo rafforzamento del capitale». Sorato rassicura e si dichiara «fiducioso sulla fattibilità e sostenibilità di un importante aumento in presenza di un progetto industriale di tale portata». L'aumento arrivò e fu di oltre 600 milioni costruito con una campagna a tappeto e il moltiplicarsi delle baciate, quei finanziamenti fatti dalla banca per far acquistare le proprie azioni alla base del processo per aggiotaggio, ostacolo alla Vigilanza e falso in prospetto che si sta svolgendo a Vicenza (prossima udienza 20 ottobre, sul banco dei testimoni il finanziare Girolamo Stabile, finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per il crac di società del gruppo pugliese Fusillo). Tra gli imputati a Vicenza l'ex presidente Gianni Zonin ma non Sorato, stralciato per questioni di salute e imputato da solo nel processo che partirà il 14 gennaio 2021.

Nell'appunto «riservatissimo» del 7 febbraio 2014 stilato dai funzionari della Vigilanza per l'allora capo del dipartimento Carmelo Barbagallo si fa il punto anche di altre operazioni che hanno come perno BpVi a dimostrazione del credito che Sorato e la banca vicentina riscuotevano ai vertici di Banca d'Italia. Si anticipa infatti che BpVi avvierà a breve una due diligence (approfondimento dei conti) sulla banca Popolare dell'Etruria che sfocerà nel maggio del 2014 in una proposta di offerta pubblica per l'istituto toscano allora quotato in Borsa e poi finito anch'esso in liquidazione.

Nell'appunto si spiega poi che «più avanzati» sarebbero i contatti con la Popolare di Marostica, banca allora indipendente. Operazione che Banca d'Italia sembra benedire raccomandando che l'aggregazione avvenga con modalità che garantiscano in tempi brevi l'integrazione totale tra i due istituti. Ma anche con Marostica l'alleanza non va in porto e la piccola banca vicentina finirà in crisi e verrà incorporata nell'aprile 2015 dalla Popolare dell'Alto Adige Volksbank.

L'appunto riservato del febbraio 2014 per Barbagallo contiene anche un avvertimento per Sorato e BpVi. La Vigilanza di Banca d'Italia fa presente che l'esame dei portafogli da selezionare per l'Aqr (l'esame sulla qualità degli attivi) condotto insieme alla Bce ha messo in evidenza livelli di copertura per i crediti non performing «generalmente più bassi» dei concorrenti. Sorato mostra piena consapevolezza del problema e riferisce del lavoro svolto per l'adeguamento di classificazioni e valutazioni.

Insomma, la banca era un cantiere aperto e il dg cercava di irrobustire le sue fondamenta, spargendo sempre ottimismo. Allora infatti anticipò che l'esercizio 2013 si sarebbe chiuso in sostanziale pareggio (la perdita fu di soli 30,4 milioni, niente a che vedere con il rosso profondo del 2014 e del 2015) anche per le rettifiche apportate nel secondo semestre. Poi le alleanze non decollarono e nel 2015 per la banca aggregante con la benevola attenzione di Banca d'Italia arrivò il crollo.

