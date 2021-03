IL CASO

VENEZIA E dunque anche nel 2021 niente Vinitaly, una decisione nell'aria ormai da un po', in fondo inevitabile, e ufficializzata l'altro ieri. La reazione dei produttori del Nordest, dai grandi ai piccoli, segnala un'atmosfera magari non allegrissima ma propositiva e coraggiosa, come da sempre nel dna del comparto. A cominciare da Giancarlo Aneri, veronese di Legnago, classe 48, produttore di Amarone e Prosecco, ma anche di olio, e venditore di caffè: «Due anni senza Vinitaly non sono certo una buona notizia ma non facciamo drammi, vorrà dire che noi produttori torneremo a fare quello che si faceva prima che Vinitaly fosse la potenza che è da venti anni: andare in giro per il mondo con la nostra valigetta ad incontrare i clienti, conoscerli meglio e toccare con mano le loro realtà. Insomma, a fare i commessi viaggiatori». A salvarci, confida Aneri, sarà la qualità e la reputazione del marchio Italia: «I clienti esteri non ci abbandoneranno, non dimentichiamo che il vino italiano è quello con il miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto. Il 2021 è appena iniziato e sono convinto che al 31 dicembre vedremo le cose sotto un'altra luce. E occhio al comparto del biologico».

Beniamino Zidarich - che sulle colline del Carso triestino interpreta con amore e passione maniacale Vitovska, Malvasia, Terrano - parla da un osservatorio che è più quello del vignaiolo artigiano che del commerciante: «Certo, l'annullamento del Vinitaly era scontato e non è una buona notizia per il vino italiano, ma per noi piccoli produttori l'impatto non è poi così forte. Quello che ci è mancato in questo ultimo anno è il contatto con i clienti, i ristoratori, le degustazioni, ma non siamo morti, i privati acquistano di più, si lavora online, l'entusiasmo non è venuto meno. E magari abbiamo avuto più tempo per stare in mezzo ai campi, curare di più le vigne, che non vanno mai in cassa integrazione». «L'ottimismo è il profumo della vita», dice sorridendo e parafrasando il grande Tonino Guerra anche Giorgio Cecchetto, uno dei signori del Raboso, dal cuore del Piave, a Tezze (Treviso): «Non ci sarà Vinitaly, decisione che condivido. E poi si dovrà comunque ripensarlo perché il Covid porterà un cambiamento anche nel modo di promuovere, presentare o degustare i vini. Credo che per un bel po' saranno ridimensionati i grandi assembramenti. Ci stiamo organizzando anche noi come azienda, in quanto sempre di più gli enoappassionati verranno a trovarci a casa nostra e starà a noi far vivere loro un'emozione indelebile. L'Italia dei mille vitigni e delle mille storie sarà vincente».

NOVITÀ ROSÈ

Dalle colline del prosecco anche i fratelli Paolo e Giorgio Polegato di Astoria Wines, una delle realtà più importanti della denominazione, non fanno salti di gioia ma neppure si scoraggiano: «La mancanza di Vinitaly è penalizzante per noi produttori, ma obiettivamente non c'erano le condizioni. In questi mesi gli importatori sono rimasti alla finestra. Qualcosa si è mosso nella Gdo, unico canale di sbocco disponibile. Da parte nostra possiamo considerare una fortuna la novità importante come il Prosecco Rosé Doc, che ha mosso il mercato. Dal canto nostro ci faremo forti della rinnovata partnership con il Giro d'Italia e continueremo a rafforzare la presenza sui sociale network».

