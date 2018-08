CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Due giovani imprenditori veneti si alleano per rilanciare il più antico impianto d'imbottigliamento di acqua minerale in Veneto, la Fonte Margherita di Valli del Pasubio (Vicenza), fino a poco tempo fa a un passo dal fallimento e oggi in attivo economico. E lo fanno mantenendosi fedeli alle tradizioni: niente plastica, bottiglie solo in vetro.L'impresa è stata guidata da Denis Moro, 33 anni, che nel 2017 ha acquisito lo stabilimento, e a cui si è unito Nicola Sartore, 40 anni. «Quando sono arrivato - sottolinea Moro -...