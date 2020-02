IL CASO

ROMA Una settimana o poco più. Poi la trattativa con i Benetton entrerà nella stretta finale. La revoca della concessione, nonostante le perplessità del Tesoro e i dubbi dell'Avvocatura, resta sullo sfondo, se non altro come arma finale, ma Atlantia, che ha offerto il taglio dei pedaggi e più investimenti in manutenzione, ha pronto anche un piano B per evitare il peggio: cedere il controllo di Autostrade, esaudendo le richieste di Pd e M5S. Una mossa che il prossimo cda della holding potrebbe formalizzare, decidendo così di andare sotto la soglia del 51%, restando quindi con una quota minoritaria o uscendo del tutto. Difficile immaginare se questo piano andrà effettivamente in porto o se il governo, spaccato sul da farsi, finisca con il rinviare ancora. Di certo, dopo una lunga riflessione, l'opzione è sul tavolo ed è stata portata all'attenzione del Tesoro, di Palazzo Chigi e del ministero dei Trasporti.

Del resto il ventaglio di condizioni offerte ai Benetton per evitare la revoca sono sostanzialmente quattro: la cessione di Autostrade, un maxi risarcimento da 2 miliardi per gravi inadempienze, pedaggi più bassi e nuovi interventi per manutenzione e ammodernamento della rete. Opzioni che si possono sommare o elidere.

Atlantia pare comunque disposta a vendere una quota, sostanziale in Autostrade, pari all'88%, e non si arrocca più. Sia per motivazioni strategiche, sia per dare una prospettiva industriale alla sua società. Quindi ben vengano altri soci, privati o pubblici al fianco di un consorzio guidato da Allianz Capital Partners e Silk Road Fund.

Certo prima di far cambiare pelle ad Atlantia, il governo dovrebbe cancellare l'articolo 35 del decreto Milleproroghe che prevede la revoca e il passaggio delle autostrade in mano all'Anas, fare chiarezza sulle tariffe e poi disegnare una traiettoria industriale per il nuovo colosso che, si sa, va gestito.

Per allargare il capitale di Autostrade contatti sono in corso con F2i e Cdp. Specie il fondo infrastrutturale guidato da Renato Ravanelli sembra avere più chance per i rapporti consolidati tra il top manager e Gianni Mion, presidente di Edizione e perché rappresenta un consorzio privato dominato da fondazioni, banche e investitori esteri. Sul presupposto che si arrivi a un chiarimento complessivo con il governo che ponga finalmente fine a mesi e mesi di guerriglia sulla revoca delle concessioni e ci siano certezze sulle tariffe, il negoziato potrebbe portare F2i ad acquisire da Atlantia una quota dell'ordine del 30% di Aspi a fronte di un pagamento in parte cash e in parte in asset affini al business della holding. Questi asset potrebbero essere alcuni di quelli aeroportuali detenuti da 2i aeroporti (Napoli, Torino, Milano, Alghero, Bologna) di cui F2i ha il 51% e Ardian il 49%.

