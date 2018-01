CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Un cifra record. Imprigionata nelle maglie della giustizia amministrativa tra cavilli e norme da interpretare. Ammonta infatti a 2,6 miliardi di euro, lo 0,2% del Pil il valore dei contratti per la pubblica amministrazione bloccati dai ricorsi dei fornitori. Fermi al palo in attesa di una sentenza. A fare i conti nel dettaglio dei ritardi è la Consip, la centrale che si occupa delle maggiori gare pubbliche per il Tesoro, che presto si doterà di un nuovo sistema di controllo e monitoraggio della gestione del contenzioso. Proprio...