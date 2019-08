CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Slitta a sorpresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del «decreto-imprese» subito ribattezzato decreto Salva-Ilva perché ridisegna e limita il sistema di immunità penale per manager e proprietari dell'ex-Ilva ora passata ad ArcelorMittal. Il testo - che prevede anche misure per il sostegno delle imprese in crisi, la tutela dei lavoratori precari, dei rider, la proroga degli ultimi Lavoratori socialmente utili (Lsu) - dovrebbe comunque ottenere l'ok finale in settimana. Uscito dal consiglio dei ministri del 6 agosto con la...