IL CASOROMA Riciclaggio e corruzione: queste le accuse mosse dalle autorità olandesi a Ing, costretta a pagare una multa di 675 milioni di euro. Ma oltre all'esborso per la multa milionaria, il gruppo finanziario ha accettato anche di restituirne altri 100 milioni ottenuti illegittimamente, riconoscendo «gravi carenze» nella verifica delle attività criminali e di riciclaggio nel periodo 2010-2016. È stato lo stesso ceo del gruppo, Ralph Hamers, a riconoscere in una nota ufficiale «la piena responsabilità della banca» per non avere...