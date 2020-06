IL CASO

ROMA Lo strappo degli Usa sulla web tax rischia d'innescare una nuova guerra commerciale. Gli Stati Uniti, con una lettera inviata dal segretario del Tesoro Steve Mnuchin, hanno bruscamente deciso di uscire dal tavolo dell'Ocse che lavorava a una imposta globale sui giganti del web. Bruxelles ha immediatamente chiesto a Trump di tornare al tavolo altrimenti i Paesi procederanno per conto proprio. L'Ue lavora da tempo a un piano regionale per la tassazione dei servizi digitali entro la fine del 2020, sebbene numerosi Stati tra cui l'Italia abbiano già pronta una propria web tax nel caso in cui le trattative non dovessero andare a buon fine, ma il passo indietro dei negoziatori statunitensi riduce drasticamente le possibilità che si arrivi a una soluzione. L'Italia ha già fatto sapere che la sua posizione sulla digital tax non cambia. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: «Siamo determinati a continuare a lavorare con Francia, Spagna e Uk per giungere a una soluzione entro dicembre».

LA SCADENZA

In Italia, in caso di mancato accordo globale, una web tax scatterà dal prossimo anno. «Il tributo, pari al 3% dei ricavi delle piattaforme online con un fatturato globale di almeno 750 milioni di euro, ha trovato posto nell'ultima legge di Bilancio, ma la sua esecuzione è stata messa in stand-by nella speranza che il negoziato Ocse si riveli fruttuoso», spiega il presidente di Netcomm Roberto Liscia. Preoccupato il segretario dell'Ocse Angel Gurría: «Se i paesi agiranno unilateralmente ci saranno controversie fiscali che potrebbero portare a una guerra commerciale». A inizio 2019 i governi europei, non essendo riusciti a varare un'imposta digitale a livello comunitario, hanno portato i negoziati all'Ocse. Gli Usa hanno proposto in precedenza d'introdurre nell'accordo una condizione, definita «porto sicuro», per garantire il principio di opzionalità della tassazione. La Commissione si accontenterebbe di rendere operativo un sistema che assicuri che le multinazionali del digitale paghino almeno una quota minima di imposte. Irlanda, Lussemburgo e Olanda, che finora hanno applicato un regime fiscale particolarmente conveniente per le cosiddette Ott, come Amazon e Facebook, frenano. Pure la Germania, che teme dazi sul settore auto, preferisce evitare lo scontro. La Francia invece tira dritto.

Francesco Bisozzi

