IL CASO

ROMA La rotta per salvare Alitalia e, contemporaneamente, far decollare Ita è tracciata. Oggi, salvo sorprese, da Bruxelles dovrebbe arrivare un via libera di massima al piano Draghi che prevede, come anticipato dal Messaggero, il passaggio a trattativa privata della parte volo alla newco. Questo significa che il brand, gli slot, circa 47 aerei e una fetta consistente di piloti e hostess passeranno entro un paio di mesi ad Ita. In modo da alleggerire così i costi della vecchia Alitalia e consentire, se la pandemia rallenterà la corsa, di salvare la stagione estiva o almeno una parte di essa. Il presidente del Consiglio italiano, insieme ai ministri delle Infrastrutture Enrico Giovannini, quello del Mise Giancarlo Giorgetti e Daniele Franco del Mef, proveranno in tutti modi a convincere la commissaria Margrethe Vestager che non ci sono alternative a questa soluzione. Perché un bando di gara aperto richiederebbe almeno 6 mesi. Un lasso di tempo troppo lungo per le casse ormai in profondo rosso di Alitalia. Tant'è che ieri, ed è un segnale di ulteriore preoccupazione, la società in amministrazione straordinaria ha comunicato che dal prossimo mese sarà l'Inps ad anticipare la Cigs ai 6.500 dipendenti, facendo così intendere che i soldi, in vista della scadenza di marzo, questa volta sono davvero esauriti. E che è giunto il momento di passare il testimone a Ita.

EPILOGO

Proprio il fatto che la storia di Alitalia in amministrazione straordinaria sia all'epilogo, ovvero molto vicina al blocco operativo degli aerei, costituisce uno dei temi sul tavolo del negoziato a Bruxelles. Di fronte alla necessità di garantire un servizio essenziale come quello del trasporto aereo, tanto più in tempi di Covid, l'esecutivo dovrebbe avere buon gioco a far passare il piano Ita a Bruxelles. E a farlo in tempi rapidi visto che oltre agli stipendi del personale, non ci sono quasi più fondi nemmeno per i fornitori e per acquistare il kerosene. La nuova società guidata da Fabio Lazzerini, che ha in dote 3 miliardi, sarebbe in grado di subentrare in poche settimane, assicurando i salari, acquistando slot e brand, rilevando i velivoli, mettendo in vendita i biglietti per la stagione estiva. Il tutto con una flotta ridotta a circa 47 aerei e circa 5 mila dipendenti.

Certo, per fare tutto questo serve il via libera europeo. Un disco verde legato ad un negoziato che si preannuncia in salita per gli altri asset aziendali. Non è escluso però che il governo decida di aprire ancora i più ad altri soci privati sia il settore della manutenzione, a cui sarebbe interessata Lufthansa, che quello dell'handling. La nascita di un forte polo europeo per gestire le riparazioni e i controlli sui velivoli non potrebbe che essere visto di buon occhio dalla Vestagher, così come la prospettiva di una partnership commerciale e industriale con una compagnia europea. In attesa dei partner, Ita è pronta poi a utilizzare i servizi sia di terra che della manutenzione, pagando il corrispettivo ad Alitalia. Che il piano Draghi sia stato in qualche modo condiviso anche con gli altri ministro, lo dimostra il fatto che la newco ha già preparato una lista degli asset da rilevare, mentre i relativi prezzi, una volta ottenuto il disco verde delle autorità europee, saranno oggetto di trattativa con il commissario Giuseppe Leogrande. Le cifre circolate fino ad ora sui costi per rilevare solo il comparto aviation, si parla di 400 milioni, sono ritenute al momento prive di fondamento. Si vedrà nelle prossime ore, così come bisognerà capire se il governo, secondo alcuni rumor non confermati, sia intenzionato a individuare un nuovo commissario per gestire questa fase molto delicata. Di sicuro al ministero del Lavoro stanno studiano un corposo piano di aiuti per consentire ad Alitalia di adottare il contratto di espansione e mandare in pensione così con circa 5 anni di anticipo almeno 1.200 dipendenti. Anche qui c'è il problema dei costi da sostenere che sono tutti da verificare.

Umberto Mancini

