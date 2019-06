CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La frittata della mancata fusione Fca-Renault è ancora calda ma già i cuochi parigini sono al lavoro per aggiornare il loro menù. Ieri il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, al margine di un incontro del G-20 in Giappone, ha annunziato che lo Stato potrebbe ridurre la sua partecipazione in Renault per lanciare un ramoscello d'ulivo all'alleato Nissan (di cui Renault ha il 43%) in lite con Parigi. Oggi lo Stato francese controlla il 15% di Regie ma ha oltre il 20% dei diritti di voto. De facto - come ha dimostrato...