IL CASOROMA L'Antitrust europeo ha aperto un'inchiesta per verificare l'uso che Amazon fa dei dati che i venditori indipendenti inseriscono nella piattaforma di e-commerce, utilizzandola per piazzare le proprie merci sul mercato. In particolare, l'Antitrust comunitario vuole verificare se Amazon abbia usato dati sensibili provenienti dai dettaglianti indipendenti che vendono sul sito, violando così le regole della concorrenza.«I consumatori europei comprano sempre di più online e l'e-commerce ha dato impulso alla concorrenza nel settore...