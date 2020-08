IL CASO

ROMA Il governo cambia passo su Alitalia, provando ad accelerare. Nel decreto Agosto è stata inserita la norma per la resurrezione della compagnia di bandiera, prevedendone la nascita prima ancora dell'autorizzazione della Direzione generale Concorrenza presso la Commissione europea con cui sono già in corso interlocuzioni. E con la costituzione della Newco verranno subito nominati gli organi esecutivi. Presidente è stato designato Francesco Caio (attuale presidente di Saipem), Ad è invece Fabio Lazzerini (attuale chief business officer). Il cda sarà di nove membri: tre posti ai politici, tre ai tecnici, uno probabile ai sindacati più Caio e Lazzerini.

Del nuovo decreto, l'articolo 69 ribalta la procedura che era stata concepita, che prevedeva esplicitamente «l'efficacia della presente disposizione» solo dopo «l'autorizzazione della Commissione europea». La novità consiste nella sostituzione di quella condizione con una di segno diverso: «L'avvio dell'esercizio dell'attività di trasporto aereo è subordinato alle valutazioni della Commissioni europea». Ed è una differenza di non poco conto in quanto viene consentita «la costituzione della società ai (soli) fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è di 10 milioni». Solo col via libera della Dg Comp, le modifiche verranno apportate nell'atto costitutivo e nello statuto e il capitale sociale elevato a 3 miliardi. Senza l'ok Ue, la società verrà «posta in liquidazione».

