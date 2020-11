IL CASO

ROMA È bufera sul bonus mobilità. I centinaia di migliaia di esclusi da un clickday delirante tra intoppi sulla piattaforma di Sogei e il flop dell'identificazione attraverso lo Spid di Poste e dell'Agid hanno fatto fioccare ieri esposti alla Procura, diffide collettive e minacce di denunce da parte delle associazioni dei consumatori. A condire il quadro già complesso c'è anche un tentativo di truffa degno di veri ladri di biciclette. C'è chi ha pensato bene di mettere su anche un piccolo business infilandosi nel meccanismo implementato dal Ministero dell'Ambiente per riconoscere un rimborso per gli acquisti già fatti o un voucher per quelli futuri fino a 500 euro. Decine di voucher freschi di emissione dalla piattaforma www.bonusmobilità.it sarebbero stati messi in vendita già ieri sul sito www.subito.it. Un caso sul quale sta già indagando la Guardia di Finanza in collaborazione con il Ministero, che ha allargato il faro anche su tutte le 590.188 registrazioni, tra rimborsi (300.776) e voucher (257.949, di cui 1.836 già spesi). Il ministro Costa, tramite la Guardia di Finanza, «sta monitorando sul corretto utilizzo del buono o del rimborso» per bici, e-bike, monopattini elettrici o veicoli simili, «per cui usi difformi saranno severamente puniti», ha fatto sapere il ministero in una nota. Nel frattempo lo stesso Costa è tornato ieri ad assicurare che sono in arrivo nuovi fondi per soddisfare fino all'ultimo degli acquirenti di bici e monopattino tra il 4 maggio e il 2 novembre. Ai 100 milioni da inserire già nella Legge di Stabilità si aggiungerebbero altri 160 milioni nelle casse del Ministero, più le risorse avanzanti dai voucher non spesi per intero. Senza contare il tesoretto delle aste verdi da cui attingere (800 milioni di euro all'anno). «Entro gennaio saranno soddisfatte tutte le richieste», promette il sottosegretario Roberto Morassut. Il ministero ha anche assicurato che le prossime tranche di bonus passeranno da pesanti correttivi al meccanismo sperimentato il 3 novembre. Ma tante promesse finora non hanno placato il polverose delle proteste scatenato anche via tweet sul profilo di assistenza web di Poste Id e sul profilo ufficiale del gruppo, nonostante per molti il traguardo sia stato raggiunto nella serata di martedì.

LE ACCUSE

Sotto accusa c'è il sistema del clickday, scattato per un pacchetto di risorse limitate al momento a 215 milioni che dava precedenza all'ordine di immissione della richiesta. Una specie di lotteria digitale andata avanti fino a notte inoltrata e ricominciata per molti all'alba di ieri mattina fino a quando i fondi non si sono prosciugati. Sono arrivati a sfiorare quota 700.000, martedì, gli aspiranti al bonus in coda. Ma secondo alcuni calcoli, le persone ad aver tentato la sorte sarebbero stati oltre un milione di persone. Sul piede di guerra un po' tutte le associazioni. Federconsumatori per esempio non si accontenta dei nuovi fondi in arrivo. Di qui l'invio a Poste Italiane e al ministro dell'Ambiente di «una diffida tesa ad eliminare ogni comportamento discriminatorio nei confronti degli utenti» esclusi per problemi tecnici.

Roberta Amoruso

