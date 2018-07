CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Ostacolo alla Vigilanza, archiviata la posizione di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente ex presidente (ora guida Leonardo) ed ex amministratore delegato di Banca Mps (oltre ad ex Ad e commissario liquidatore di Popolare Vicenza). Il gip del tribunale di Milano Alessandra Del Corvo ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. L'accusa rivolta ai due ex vertici di Mps era di «aver esposto, al fine di ostacolare le funzioni di Consob e Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero, nonché di...