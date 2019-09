Il capo degli ispettori: «BpVi sepolta da 3 macigni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOVICENZA È l'uomo che ha scoperchiato la pentola, o che ha acceso la miccia destinata a far esplodere la dinamite accumulata sotto quella che sembrava una delle banche più forti del panorama italiano: la Popolare di Vicenza. Lui è Emanuele Gatti, di professione capo degli ispettori inviati dalla Bce a mettere il naso nei conti vicentini alla fine del 2014, dopo che la banca aveva superato solo per un pelo gli stress test imposti da Francoforte. Da quella fine del 2014 per un anno Gatti si è installato a Vicenza, passando ai raggi...