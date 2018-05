Il caffè Florian si allarga in Oriente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPANSIONEVENEZIA Florian apre un nuovo locale in Asia, questa volta sull'isola di Formosa, a Taichung. Salgono a sei i punti vendita in Oriente (quattro in Cina e due a Taiwan) dallo storico caffè veneziano di Piazza San Marco che viaggia sui 10 milioni di fatturato in Italia e intorno ai 4 in Asia.«L'accordo del 2015 con il colosso taiwanese Shin Kong Mitsukoshi ha portato al varo della joint venture Trionfant Venice a Honk Kong, in omaggio al nome originale del locale - spiega Marco Paolini, Ad e socio di maggioranza col 40% della...