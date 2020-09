IL BRACCIO DI FERRO

ROMA I commissari promuovono l'affondo finale delle contestazioni per la morosità di ArcelorMittal, preparandosi all'escussione della garanzia. Dopo aver fatto saltare il tavolo della mediazione la scorsa settimana, la procedura straordinaria imbocca la strada del divorzio, mentre Invitalia ha chiuso la due diligence per l'ingresso in Arcelor Mittal Italy. La vicenda ha sullo sfondo il futuro di Taranto con i cinesi in agguato perché vogliono acquistare il porto, aprendo una prospettiva politica pericolosa per le possibili conseguenze sul piano delle relazioni internazionali, ma sul fronte sociale è di segno diverso per gli sbocchi occupazionali. Ormai la querelle sulla ex Ilva sembra essere arrivata ai titoli di coda, anche se non è detta l'ultima parola.

Venerdì 25 i legali dei commissari Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo (con Giuseppe Lombardi dello studio BonelliErede), secondo quanto ricostruito dal Messaggero presso fonti del Mise, avrebbero inviato ai consulenti del gruppo internazionale basato in Lussemburgo un'intimazione di pagamento: tre giorni lavorativi per far fronte alle due rate scadute del canone di affitto (maggio-luglio e agosto-ottobre) da 22 milioni 250 mila euro l'una (totale 44,5 milioni). L'ultimatum scade oggi.

I SEGNALI

Da parte del debitore non ci sarebbe la volontà di saldare in toto visto che durante le sedute della mediazione, i legali di Arcelor avrebbero fatto una serie di proposte di pagamento, tra cui saldare cash circa metà delle rate e la parte residua rateizzarla. Nelle ultime ore, però, sembrano arrivare alcuni segnali distensivi da parte del ministero di Via Veneto per trovare una via d'uscita complessiva come sarebbe emerso nei contatti fra le parti delle ultime ore. Il gruppo dal Lussemburgo avrebbe fatto sapere di essere disposto a definire gli aspetti economici ma in un ambito di risoluzione complessiva del contenzioso con commissari e governo.

Intanto in relazione alle anticipazioni sull'atteso decreto del ministero dell'Ambiente previsto nei prossimi giorni e relativo alle attività di copertura nastri trasportatori, fonti vicine ad ArcelorMittal segnalano «come alcune prescrizioni aggiuntive potrebbero limitare la capacità produttiva degli impianti ben al di sotto dell'attuale soglia consentita di 6 milioni di tonnellate annue». Fra le misure aggiuntive che potrebbero portare alla riduzione della capacità produttiva, rilevano, «si segnalano l'impossibilità di usare i nastri trasportatori in quota, la riduzione della quantità di materiale trasportato oltre alla riduzione della velocità di movimento dei nastri».

r. dim.

