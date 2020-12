LA CRIPTOVALUTA

NEW YORK Il Bitcoin di record in record. Poco dopo aver sfondato 27.000 dollari, ieri la criptovaluta è volata oltre 28.000 portando a circa il 270% i guadagni dall'inizio dell'anno. Solo nelle ultime 48 ore il Bitcoin è schizzato del 14% raggiungendo un valore di mercato di 512,34 miliardi di dollari: vale ora più di colossi come Mastercard, Visa e Walmart. E la corsa, al momento, non sembra destinata a rallentare grazie all'ingresso sul mercato di investitori istituzionali che rendono il rally più affidabile rispetto al recente passato fatto di una bolla dietro l'altra.

I sostenitori del Bitcoin sono convinti che questa sia la volta buona per l'affermazione una volta per tutte della criptovaluta, ormai a un passo da 30.000 dollari. Complice la pandemia e la politica monetaria accomodante della Fed, molti investitori si sono rivolti al Bitcoin a caccia di rendimenti elevati e come scudo contro la debolezza del dollaro e un aumento dell'inflazione.

«Il Bitcoin è ancora una scommessa trendy a Wall Street e perciò la corsa potrebbe continuare. La volatilità resta elevata ma al momento non sembra spaventare gli investitori», affermano alcuni analisti. Il prezzo del bitcoin, dopo il record toccato alla fine del 2017, era poi crollato, in un anno, a 4.000 dollari.

L'euforia intorno alla criptovaluta è alimentata anche dalle mosse di Coinbase: la maggiore piattaforma di scambio di criptovalute con base negli Stati Uniti ha depositato la documentazione per lo sbarco in Borsa, in quello che è il primo vero test a Wall Street per il mondo delle monete sintetiche. Ma non tutti sono convinti della bontà del rally del Bitcoin. Secondo molti osservatori infatti la volatilità della criptovaluta non va sottovalutata alla luce delle fiammate del passato seguite da crolli altrettanto forti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA