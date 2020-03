IL BILANCIO

VENEZIA Il gruppo Only The Brave riprende a correre nel 2019 chiuso con 1,53 miliardi di fatturato (+ 6,4%, un centinaio di milioni in più), margini positivi. Bene anche Diesel che ha un decimo del giro d'affari ormai online. Allo studio l'eventuale chiusura dei negozi italiani mentre si sta valutando la riapertura di quelli in Cina.

Il gruppo di moda veneto fondato e presieduto da Renzo Rosso a cui fanno capo i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Amiri, e le aziende Staff International e Brave Kid ha segnato l'anno scorso un fatturato a quota 1.530 milioni, in aumento del 6,4% rispetto al 2018, in crescita in tutti i business, canali (il retail in particolare e a + 9%), e regioni. «L'Ebitda consolidato di gruppo si attesta a 190 milioni di euro, l'Ebit è positivo per 18 milioni, con una significativa inversione di tendenza rispetto all'esercizio precedente - recita un comunicato ufficiale del gruppo vicentino -. La posizione finanziaria netta si rafforza ulteriormente a 124 milioni (esclusi gli effetti Ifrs16), confermando una solida patrimonializzazione del gruppo e la capacità di finanziarne la crescita». Il 2019 ha visto investimenti importanti quali l'acquisizione di una partecipazione del marchio Amiri, l'aumento della partecipazione in Viktor&Rolf (passata dal 51 al 70%), e l'apertura di oltre 70 negozi monomarca nel mondo.

Bene anche Diesel, cuore e radici del gruppo Otb, che ha registrato un incremento del fatturato del 2,6%, e intensificando il processo di riqualificazione della sua rete distributiva che ha visto l'apertura di 45 nuovi monomarca. Continua il lavoro di selezione dei partner strategici, mentre l'e-commerce ha registrato una crescita del canale diretto del 24,3%, che sommato al business e-commerce indiretto fa salire a oltre l'11% il fatturato del marchio realizzato online.

BRILLA MARGIELA

Per Maison Margiela il 2019 è stato un anno di forte crescita + 36% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 200 milioni, con una forte accelerazione dei canali retail. Per Viktor&Rolf giro d'affari (a valore retail) attorno ai 200 milioni. Staff International ha incrementato del 9% il suo giro d'affari. Infine, Brave Kid, specializzata nell'abbigliamento per bambino, + 6,4%.

A metà dicembre del 2019 Massimo Piombini è stato nominato Ad di Diesel Group e ha iniziato la sua esperienza lo scorso febbraio, riportando direttamente al ceo di Otb Ubaldo Minelli. È stato per oltre dieci anni direttore commerciale di Valentino, e prima ancora ha lavorato in aziende del lusso come Bally, Bulgari e Gucci. Da sola Diesel ha 5.000 dipendenti con 700 negozi monomarca.

M.Cr.

