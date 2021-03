Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Il gruppo Carraro chiude il 2020 con una perdita di 3,3 milioni e un fatturato consolidato in calo del 13% a 478,7 milioni.IL gruppo padovano, attivo nel settore dei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, ha chiuso il 2020 con una perdita di 3,3 milioni di euro (- 0,7% sul fatturato) in peggioramento rispetto all'utile per 8,1 milioni del 2019 (+ 1,5% sul fatturato) e un fatturato...