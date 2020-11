IL BILANCIO

VENEZIA Bauli in utile malgrado il Covid. Il gruppo dolciario veronese chiude l'anno fiscale 2019/20 con 485 milioni di euro di fatturato, un risultato che ha scontato un primo semestre del 2020 caratterizzato dal lockdown a causa della pandemia, ma che ha generato, nonostante tutto, un utile di 6 milioni.

È quanto riporta una nota della società che nell'esercizio precedente aveva raggiunto i 493 milioni di ricavi e un utile di 11 milioni.

La quota di fatturato realizzata all'estero è del 16% e in aumento rispetto agli anni precedenti. Bauli, presente in 70 mercati, è in particolare attivo in India (con un proprio stabilimento) e nel Sud-Est Asiatico, oltreché in Europa e negli Usa.

Il gruppo ha consolidato la propria presenza nel segmento del mercato continuativo con i marchi Bauli, Motta, Bistefani e Doria. E punta sempre di più sull'allargamento dell'offerta ai prodotti legati al benessere, anche per intercettare il nuovo trend di consumi legati ad alimenti naturali, come per esempio la nuova linea Semplicissimi con snack salati a base di legumi e soia.

FIDUCIA

Nel 2019 ha acquisito la quota di maggioranza della slovacca MaxSport, specializzata in barrette proteiche.

«Guardiamo al futuro con fiducia, certi della nostra capacità di far fronte con soluzioni nuove e di valore ad un contesto in continua evoluzione - rileva il presidente Michele Bauli -. Proseguiamo il nostro investimento nella crescita del gruppo attraverso il miglioramento della nostra capacità produttiva e con l'introduzione di nuove gamme di prodotti in assortimento».

PIATTAFORMA PERSONALIZZATA

Il gruppo lancia per questo Natale il servizio, TuoBauli.it: attraverso una piattaforma digitale sarà infatti possibile ordinare e ricevere a casa un panettone personalizzato, con caratteristiche decise dal cliente e realizzato appositamente.

