CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOTREVISO Nel secondo trimestre 2018 la produzione dell'industria metalmeccanica aumenta su base annua, e in modo omogeneo, del 3,1% (Treviso +3,2%, Padova +3). Nella media del I semestre la variazione è del 1,9%, ancora positiva ma meno tonica rispetto alla seconda parte del 2017 (+5,8%). Si conferma tra aprile e giugno il traino delle vendite all'estero, con un +5,3% per l'export della filiera meccanica (macchinari e attrezzature, metallurgia e prodotti in metallo), spinto dall'exploit nei mercati extra-Ue (+10,3%). Bene anche le...