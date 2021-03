IL BILANCIO

TREVISO La crisi da Covid non frena De' Longhi. Anzi, il maggior tempo forzatamente trascorso in casa da molte persone negli scorsi mesi e la riscoperta di attività culinarie domestiche, contribuiscono alla crescita delle vendite del gruppo trevigiano nel 2020. E l'accelerazione continua anche nel 2021. Il colosso del piccolo elettrodomestico chiude l'anno con ricavi netti normalizzati per 2 miliardi e 368,1 milioni, + 12,4% rispetto al 2019. In rialzo anche l'Editda adjusted normalizzato, a quota 383,3 milioni, più 27,6%, e pari al 16,2% del fatturato, + 1,9% rispetto al 2019. Incremento in doppia cifra anche per l'ultima riga del bilancio, dove l'azienda scrive 200,1 milioni di utile netto, + 24,3%. Il risultato corrisponde all'8,5% dei ricavi. Proprio in relazione all'utile di esercizio, il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 54 centesimi per azione, per un totale 80,8 milioni. Via libera anche alla seconda tranche di un prestito obbligazionario non convertibile, non quotato e non soggetto a rating, per 150 milioni: avrà durata ventennale e sarà sottoscritta da primari investitori istituzionali Usa. La posizione finanziaria netta attiva si attesta a 232 milioni: stralciando l'operazione Capital Brands Holdings (società statunitense specializzata in frullatori e robot da cucina, acquisita lo scorso novembre) e i dividendi distribuiti, il gruppo ha generato un flusso di cassa pari a 364,3 milioni.

MACCHINE PER IL CAFFÈ

A spingere la crescita, come si legge nella nota diffusa in occasione dell'approvazione del bilancio da parte del cda, i segmenti del caffè (ad oggi il 52% del giro d'affari), e più in particolare le macchine superautomatiche e manuali, e della cottura e preparazione dei cibi: il primo è aumentato a due cifre, il secondo ha sfiorato un incremento del 10%. Dati che fanno guardare con fiducia al prossimo futuro: «Dal punto di vista delle vendite, la partenza dell'anno è stata straordinariamente forte ribadisce l'Ad Massimo Garavaglia riguardo al 2021 - ad un ritmo di crescita prevedibile per il primo trimestre, a parità di perimetro, nell'intorno del 50%. Tale evidenza ci porta a stimare la crescita organica dei ricavi per il 2021, includendo anche l'acquisita Capital Brands, nell'intervallo 22% - 26% (ovvero nell'area 12% - 15%, a parità di perimetro). Questa crescita importante ci permetterà di continuare a reinvestire una quota del margine operativo nei nostri piani di sostegno all'innovazione di prodotto, alla comunicazione sui brand e al rafforzamento della strategia sul digitale finalizzati ad una crescita sostenibile, consentendoci al contempo di conseguire un Ebitda adjusted per il nuovo perimetro sostanzialmente in linea con il 2020 in termini percentuali sui ricavi».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

