IL BILANCIO

ROMA L'Enel archivia i primi nove mesi dell'anno con risultati in crescita nonostante la pandemia e conferma gli obiettivi per l'intero 2020. L'utile netto ordinario del gruppo si attesta a 3,59 miliardi, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a fronte di ricavi in calo a 48 miliardi (-19%). Il margine operativo lordo ammonta invece a 13,15 miliardi (-0,9%). La flessione del giro d'affari, spiega la società, è dovuta principalmente alla diminuzione della quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e Spagna «sostanzialmente a causa dell'impatto dell'epidemia da Covid-19». L'incremento dei profitti è guidato invece «dalla resilienza della gestione operativa ordinaria» e «dall'efficiente gestione finanziaria». Decisa la distribuzione di un acconto sul dividendo 2020 pari a 0,175 euro per azione, in crescita del 9,4%, in pagamento il 20 gennaio 2021. Il gruppo guidato da Francesco Starace prosegue intanto il processo di transizione verso le fonti rinnovabili e l'obiettivo di arrivare alla decarbonizzazione del mix della produzione di energia entro il 2050. Le vendite di elettricità nei primi nove mesi del 2020 sono diminuite dell'8,3% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre quelle di gas naturale sono calate del 13% circa. In Italia i volumi di elettricità distribuita sono calati dell'8,1%. La quota produzione di energia a emissioni zero è salita al 65% del totale e nel terzo trimestre dell'anno il gruppo ha aggiunto 900 Mw di capacità da fonti rinnovabili (4.100 nell'ultimo anno). Nei primi 9 mesi investimenti a 6,56 miliardi, sostanzialmente in linea con il 2019, mentre l'indebitamento finanziario netto è salito a 48,95 miliardi dai 45,17 al 31 dicembre scorso.

GLI OBIETTIVI

Il gruppo ha sottolineato che i risultati sono stati raggiunti in «un quadro macroeconomico volatile e fortemente condizionato dall'epidemia da Covid». Tuttavia, «grazie alla diversificazione geografica», a un «modello di business integrato» e a «una solida struttura finanziaria, nonché al livello di digitalizzazione raggiunto» la società ha mostrato «una significativa resilienza». Confermati per quest'anno gli obiettivi indicati nel piano strategico 2020-22 di un margine operativo lordo di 18 miliardi (17,9 nel 2019) e di utile netto di 5-5,2 miliardi (4,7 lo scorso anno) «nonostante - ha puntualizzato il direttore finanziario Alberto De Paoli - il peggioramento della situazione Covid-19 in alcune parti del mondo». «È chiaro che monitoriamo l'evoluzione della seconda ondata di Paesi in cui operiamo e continuiamo a salvaguardare l'operatività e la sicurezza delle nostre persone», ha aggiunto, evidenziando segnali di «stabilizzazione» nella domanda e nei prezzi.

Jacopo Orsini

